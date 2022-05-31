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Арестович анонсировал истерику в случае отказа США в предоставлении Украине РСЗО

Советник Арестович обещал устроить истерику Вашингтону, если США не передадут Киеву РСЗО
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Фото: РИА Новости
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович анонсировал «образцово-показательную истерику» в случае отказа США в предоставлении Киеву реактивных систем залпового огня. Об этом стало известно в понедельник, 30 мая.

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«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет <…>. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — приводит слова Арестовича украинское издание «Страна».

Таким образом он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, сделанное ранее этим же днем, 30 мая, с отказом от поставок на Украину ракетных систем, которые могут достичь российских территорий. При этом, по данным газеты The Washington Post, администрация Соединенных Штатов Америки всё еще рассматривает возможность представления украинской стороне РСЗО, но без дальнобойных ракет с дальностью действия более 290 км, так как подобного рода поставки могут способствовать эскалации конфликта вокруг Украины.

«Нам и 70 км с головой хватит», — сказал Арестович.

Политолог Богдан Безпалько в интервью «Известиям» 28 мая сказал, что поставки дальнобойных ракет Киеву приведут к незамедлительному ответу России. Он уточнил, что в этом случае есть много вариантов ответов со стороны РФ: от применения новых видов оружия до привлечения к военной операции союзников.

В минувшую пятницу газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации сообщила, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине РСЗО большой дальности. По данным издания, официальное заявление будет сделано на этой неделе.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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