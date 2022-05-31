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Политолог заявил о снижении Байденом накала антироссийской риторики

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Решение Вашингтона не поставлять Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности говорит об изменении отношения Америки к происходящему на Украине и Донбассе и, как следствие, снижении накала антироссийской риторики в Белом доме. Такое заявление сделал в беседе с «Известиями» 31 мая политолог Андрей Кошкин.

По его словам, это решение было оптимистично воспринято в России, о чем говорят, например, высказывания членов отечественного Совета Безопасности. Он также отметил, что жесткость американской риторики против России президента США Джо Байдена сходит на нет и то же самое происходит с американскими СМИ. В частности, тема преступлений украинских националистов против мирных жителей Донбасса и Украины уже не является в США табуированной.

Ранее, 30 мая, агентство Reuters сообщило, что Байден опроверг намерение США поставлять Украине РСЗО большой дальности, способные наносить удары по России. Свое решение он мотивировал тем, что поставка подобных вооружений вызовет эскалацию ситуации вокруг Украины.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. На фоне роста поставок оружия Киев увеличил число провокаций и ударов по приграничным российским селам.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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