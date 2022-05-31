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Bloomberg: НАТО стоит «дважды подумать», прежде чем принять Финляндию и Швецию

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Североатлантическому альянсу необходимо «дважды подумать», прежде чем принять в свой состав Финляндию и Швецию. Такое мнение выразила в статье, опубликованной в понедельник, 30 мая, агентством Bloomberg, старший научный сотрудник инициативы «Новое американское взаимодействие» при Атлантическом совете Эмма Эшфорд.

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Выгоды от расширения альянса, отметила эксперт, имеют технический и символический характер. Под последним подразумевается четкая демонстрация европейской и демократической солидарности в рамках противостояния России, а технический аспект — это «увязывание» членства в НАТО с членством в Евросоюзе (ЕС).

«Однако во всех других отношениях вопрос о членстве Финляндии и Швеции является куда более сложным и тревожным», — цитирует Эшфорд «Газета.Ru».

По ее словам, финская и шведская армии давно сконцентрированы на защите собственных территорий, поэтому их вклад в общую оборону весьма невелик. Однако они смогут бесплатно пользоваться военной мощью США, как многие европейские государства делали в течение многих лет.

«Финская территория, напротив, представляет собой стратегический кошмар. Это резко повысит уязвимость альянса перед любыми будущими атаками Москвы: страна имеет общую границу с Россией протяженностью 800 миль (1,3 тыс. км — Ред.), которая, как говорится в недавнем исследовании Центра стратегических и международных исследований, «сильно подвержена российским военным угрозам», — отметила аналитик.

Кроме того, указала Эшфорд, есть также множество других причин для беспокойства. В частности, всё более громоздкая структура альянса из-за числа государств-членов.

«Не нужно быть гением, чтобы предсказать, что 32 странами будет еще труднее управлять, чем 30», — подчеркнула она.

Как напомнила автор статьи, до ситуации вокруг Украины НАТО пыталась сохранить мир между Грецией и Турцией, немногие страны достигли целевого показателя расходов на оборону в 2%, а президент Франции Эммануэль Макрон привлек внимание газет, предположив, что альянс переживает «смерть мозга». Поэтому, заметила эксперт, вступление в альянс двух новых членов — решение, которое в НАТО принимают отнюдь не единодушно.

30 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Известиям», что все достигнутые договоренности были нарушены именно странами Североатлантического альянса, а не Россией. Москва соблюдала все позиции. По мнению депутата, Запад всегда будет стремиться заполучить наши рынки сбыта своей продукции и получить наши природные ресурсы без учета интересов россиян и не только их.

Ранее, 29 мая, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на фоне проводимой РФ спецоперации Североатлантический альянс может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта Россия–НАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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