В НАТО заявили о праве альянса на прочные позиции на восточном фланге

На фоне проводимой Москвой спецоперации Североатлантический альянс может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта Россия-НАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в воскресенье, 29 мая, в интервью Agence France-Presse.

«Я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России. Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге», — сказал он.

Джоанэ добавил, что, по мнению альянса, российская сторона нарушила взятые на себя по акту обязательства о ненападении на соседей.

Таким образом, заключил политик, можно сделать вывод, что Основополагающий акт больше, «по сути, не действует из-за России».

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже. Россия согласилась с условиями, согласно которым она должна: участвовать в СЕАП (Совет евро-атлантического партнерства) и программе «Партнерство во имя мира», обмениваться с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и военным стратегиям.

Североатлантический альянс, в свою очередь, обязался не размещать ядерное оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. При этом Россия и НАТО не должны рассматривать друг друга в качестве противников. Также обе стороны обязались уважать территориальную целостность государств.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует окончанию украинского конфликта, поскольку Москва не поддержала вступления в альянс ни одной скандинавской страны, подчеркнул Эрдоган.

Также лидер Турции отметил свое недовольство прошедшими переговорами между Турцией, Швецией и Финляндией и заявил, что турецкая сторона не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, пока он является президентом республики.

В воскресенье стало известно, что Финляндия разместит истребители пятого поколения F-35 американского производства на авиабазе в районе города Рованиеми в 150 км от российской границы. Как отметило агентство «Интерфакс» со ссылкой финские ВВС, авиабаза расположена на линии Северного полярного круга в 7 км от города Рованиеми.

Ранее, 27 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вскоре будут приняты в НАТО. Он обозначил ожидания Вашингтона относительного того, что подвижки в процессе изучения заявок двух стран будут как до саммита НАТО в Мадриде в июне, так и непосредственно во время него.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.