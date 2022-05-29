Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО

Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией прошли не на том уровне, на который рассчитывала Анкара. Об этом 29 мая сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«К сожалению, встречи нашей делегации с Финляндией и Швецией прошли не на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции», — цитирует турецкого лидера телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что по улицам Стокгольма «продолжают ходить террористы, которых защищают полицейские». Он подчеркнул, что турецкая сторона не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, пока он является президентом республики.

«Они не честны, они не искренни. Мы не можем повторять ошибок, допущенных в прошлом в отношении стран, которые принимают и кормят террористов», — добавил он.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует окончанию украинского конфликта, так как беспокоит Москву. Он напомнил, что российская сторона не поддержала решение о вхождении в Североатлантический альянс ни одной скандинавской страны.

Научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев 27 мая в беседе с «Известиями» выразил мнение, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО может сильно затянуться или не состояться. Он объяснил, что Швеция считается своего рода «логовом» курдской Рабочей партии, потому что там это движение чувствует себя защищенным. Турция же считает его террористическим. По словам эксперта, вопрос в том, сможет ли Стокгольм серьезно пересмотреть свою долгосрочную внутреннюю политику, ведь для Турции курдский вопрос фундаментален и принципиален.

Ранее, 23 мая, Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. До этого, 16 мая, Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением этих двух стран в Североатлантический альянс.