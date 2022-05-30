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В Госдуме обвинили страны НАТО в нарушении всех договоренностей с РФ

Депутат Гусев: все достигнутые договоренности были нарушены именно странами НАТО, а не Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Все достигнутые договоренности были нарушены именно странами Североатлантического альянса, а не Россией, Москва соблюдала все позиции. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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Накануне заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что на фоне проводимой Москвой спецоперации НАТО может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта Россия–НАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге.

«Заявление Джоанэ вызывает удивление. Все ранее достигнутые договоренности были нарушены именно странами альянса, а не Россией. Россия соблюдала все позиции. А вот страны альянса в погоне за однополярным миром и подчинении себе всех и вся, нарушили основополагающие принципы», — подчеркнул он.

Запад всегда будет стремиться заполучить наши рынки сбыта своей продукции и получить наши природные ресурсы без учета интересов россиян и не только их, выразил уверенность депутат.

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин, альянс требует для себя развязанных рук, а от России — подчинения своим требованиям.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже. Россия согласилась с условиями, согласно которым она должна участвовать в СЕАП (Совет евро-атлантического партнерства) и программе «Партнерство во имя мира», обмениваться с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и военным стратегиям.

НАТО, в свою очередь, обязалась не размещать ядерное оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. При этом Россия и НАТО не должны рассматривать друг друга в качестве противников. Также обе стороны обязались уважать территориальную целостность государств.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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