В Госдуме обвинили страны НАТО в нарушении всех договоренностей с РФ

Все достигнутые договоренности были нарушены именно странами Североатлантического альянса, а не Россией, Москва соблюдала все позиции. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Накануне заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что на фоне проводимой Москвой спецоперации НАТО может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта Россия–НАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге.

«Заявление Джоанэ вызывает удивление. Все ранее достигнутые договоренности были нарушены именно странами альянса, а не Россией. Россия соблюдала все позиции. А вот страны альянса в погоне за однополярным миром и подчинении себе всех и вся, нарушили основополагающие принципы», — подчеркнул он.

Запад всегда будет стремиться заполучить наши рынки сбыта своей продукции и получить наши природные ресурсы без учета интересов россиян и не только их, выразил уверенность депутат.

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин, альянс требует для себя развязанных рук, а от России — подчинения своим требованиям.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже. Россия согласилась с условиями, согласно которым она должна участвовать в СЕАП (Совет евро-атлантического партнерства) и программе «Партнерство во имя мира», обмениваться с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и военным стратегиям.

НАТО, в свою очередь, обязалась не размещать ядерное оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. При этом Россия и НАТО не должны рассматривать друг друга в качестве противников. Также обе стороны обязались уважать территориальную целостность государств.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.