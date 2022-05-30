Военный эксперт оценил слова о праве НАТО на прочные позиции на восточном фланге

В НАТО хотят, чтобы руки альянса были развязаны, а от России требуют подчинения его требованиям, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в понедельник, 30 мая, в беседе с «Известиями».

Накануне заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что на фоне проводимой Москвой спецоперации НАТО может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта Россия—НАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге. По мнению альянса, российская сторона нарушила взятые на себя по акту обязательства о ненападении на соседей.

«В НАТО ставят всю ситуацию с ног на голову и продолжают безбожно врать. Они говорят, что Россия взяла на себя обязательства, но надо понимать что Основополагающий акт — это двусторонний акт с обязательствами для США и РФ. Он был подписан в 1997 году, а в 1999 НАТО напало на Югославию, громило города, уничтожало больницы, госпитали, школы, канализацию, железнодорожные вокзалы, телестанции. Упрекать Россию после того, как НАТО громило Ливию, Ирак, 20 лет было в Афганистане, — предел лицемерия и ханжества», — подчеркнул Литовкин.

По словам эксперта, подобные заявления — пример того, как в НАТО понимают порядочность, а «НАТО и порядочность — несовместимые понятия».

Альянс требует для себя развязанных рук, а от России — подчинения своим требованиям, добавил он. Кроме того, Литовкин отметил, что за 15 лет существования Основополагающего акта НАТО никогда не соблюдало документ.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже. Россия согласилась с условиями, согласно которым она должна участвовать в СЕАП (Совет евро-атлантического партнерства) и программе «Партнерство во имя мира», обмениваться с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и военным стратегиям.

Североатлантический альянс в свою очередь обязался не размещать ядерное оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. При этом Россия и НАТО не должны рассматривать друг друга в качестве противников. Также обе стороны обязались уважать территориальную целостность государств.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует окончанию украинского конфликта, поскольку Москва не поддержала вступления в альянс ни одной скандинавской страны, подчеркнул Эрдоган. Также турецки йлидер отметил свое недовольство прошедшими переговорами между Турцией, Швецией и Финляндией и заявил, что турецкая сторона не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, пока он является президентом республики.

В воскресенье стало известно, что Финляндия разместит истребители пятого поколения F-35 американского производства на авиабазе в районе города Рованиеми в 150 км от российской границы. Как отметило агентство «Интерфакс» со ссылкой на финские ВВС, авиабаза расположена на линии Северного полярного круга в 7 км от города Рованиеми.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.