Группа волонтеров ОО «Пища жизни» доставила в Рубежное горячее питание

Представители общественных организаций «Пища жизни. Донбасс» и «Пища жизни» в понедельник, 30 мая, привезли жителям Рубежного горячие обеды, фрукты, хлеб и предметы первой необходимости. Об этом заявил руководитель ОО «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев.

«Привезли очень много продуктов — целую тонну. Сегодня у нас горячий суп, гречка, мандарины для всех, детские пакеты со сладостями, печеньем, сладкими шариками, различными конфетами, три вида хлеба», — рассказал Губарев, добавив, что общественники доставили спички, свечки и памперсы.

По его словам, большое количество неравнодушных людей присылает пожертвования. Так, президент российской организации Валерий Долгополов указал на активную поддержку со стороны жителей Твери, Волжского и Челябинска.

Ранее в этот же день военнослужащие Тихоокеанского флота обеспечили отправку с Камчатки более 30 т партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из Союза женщин Камчатки при поддержке местных органов власти. Отмечается, что это далеко не первая подобная отправка.

28 мая стало известно, что в ближайшие дни начнется выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль ДНР города Красный Лиман. Отмечалось, что в понедельник, 30 мая, груз с помощью доставят в центр Красного Лимана.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что военные доставили 80 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Жителям Харьковской области помогают школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации, а также крупные компании со всей России.

За неделю до этого Народный фронт вместе с «Российскими железными дорогами» (РЖД) организовали «Поезд помощи Донбассу». 21 мая в Луганскую Народную Республику прибыл поезд из 68 вагонов с 2400 т российской гуманитарной помощи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».