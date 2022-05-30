В России подсчитали количество оставшихся у владельцев автомобилей «Москвич»

Автомобили марки «Москвич», о которых вновь начали говорить в связи с перезапуском одноименного автозавода в Москве, до сих пор имеются в пользовании автовладельцев по всей России. Как следует из данных «Автостата» от 30 мая, всего таких машин в РФ зарегистрировано 199,3 тыс.

Более половины от этого количества (52%) сосредоточено в двух федеральных округах — Центральном и Сибирском. Однако лидером по количеству стоящих на учете «Москвичей» является Москва, где их насчитывается 15 638 единиц.

В топ-10 регионов также вошли: Алтайский край (12,9 тыс.), Иркутская область (9,1 тыс.), Омская область (8,7 тыс.), Московская область (8,3 тыс.), Приморский край (8,2 тыс.), Ростовская область (7,2 тыс.), Краснодарский край (7,2 тыс.), Красноярский край (5,9 тыс.) и Забайкалье (5,7 тыс.).

Интересно, что около половины (47%) от всего парка таких машин было произведено еще в советский период, а значит, этим раритетам уже более 30 лет. Самые «свежие» экземпляры имеют 2001 год выпуска (который стал последним для «Москвичей»), но на их долю приходится всего 0,6%.

С 2016 года продажи автомобилей «Москвич» на вторичном рынке составляют менее 10 тыс. штук в год.

16 мая мэр столицы Сергей Собянин, что московский завод «Рено» перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом «Москвич». Запуск производства ожидается в 2022 году, отметили в Минпромторге РФ.

Позже, 26 мая, столичный градоначальник пояснил, что завод будет ориентирован на производство самых современных машин, в том числе электрокаров.

18 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев также заявил, что перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе.

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.