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Экс-глава ВДВ заявил о решении задачи ВС РФ взятия городов в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Служащие Вооруженных сил РФ успешно выполнили одну из основных задач спецоперации по защите Донбасса в субботу, 28 мая, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георгий Шпак.

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«Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке», — заявил он в в разговоре с RT.

По словам Шпака, служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели бой с верхних этажей жилых домов, в то время как на нижних удерживались гражданские. В таких условиях права на ошибку у российских солдат не было.

«Мы перешли на методу городского боя времен Великой Отечественной войны: действуем мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно», — объяснил собеседник издания.

29 мая стало известно, что силы Народной милиции ЛНР успешно осваивают позиции в Северодонецке: служащие заняли плацдарм на территории города и вклинились в линию обороны ВСУ.

Днем ранее о взятии под контроль Северодонецка сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта были зачищены от вражеских подразделений. Войска РФ освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских военных.

26 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты граждан, проживающих на освобожденных территориях.

До этого, в марте, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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