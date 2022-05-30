Захарова посоветовала Евросоюзу разорить Россию скупкой снега

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в понедельник, 30 мая, предложила европейцам скупить в России снег.

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вынужденности закупок российской нефти.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюзу просто пришлось пойти на такие шаги, чтобы президент России Владимир Путин «не заработал еще больше».

Захарова пошутила, что европейцам надо рассказать об огромных заработках России на продаже снега.

«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — написала она в Telegram-канале.

Каким образом Россия «зарабатывает на снеге», Захарова не уточнила.

В ходе беседы с телеканалом MSNBC глава ЕК заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть. Фон дер Ляйен отметила, что Европа с течением времени полностью откажется от энергоносителей из России, однако не пояснила, когда именно это произойдет.

Ранее, 28 мая, агентство Bloomberg сообщило, что некоторые европейские лидеры склоняются к «размытому соглашению», которое позволит продолжать поставки по ключевому трубопроводу в Венгрию и другие страны. Также сообщалось, что страны Евросоюза могут уступить требованиям российского лидера о платежах за газ в рублях.

Ранее, 26 мая, издание The Washington Post сообщило, что страны ЕС пошли на уступки России по вопросу оплаты газа в рублях из-за страха кризиса. Такое развитие событий, уточняется в материале, говорит о победе российской стороны.

При этом министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна ошибочно поспешила отказаться от оплаты российского газа в рублях. Соответствующий вопрос он пообещал вынести на обсуждение с Еврокомиссией.

14 мая ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. При этом некоторые страны смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

Двумя днями ранее Bloomberg также сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.