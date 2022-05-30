Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Путина

Сообщения о плохом самочувствии президента России Владимира Путина, распространяемые в европейских странах, являются слухами. Об этом заявил в воскресенье, 29 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — сказал глава МИД РФ.

Лавров уточнил, что российский лидер ежедневно появляется на публике, его выступления транслируют телеканалы.

В иностранных СМИ на протяжении всего периода спецоперации журналисты распространяли слухи о якобы тяжелой болезни Путина.

Между тем 9 мая российский лидер лично принимал участие в параде Победы на Красной площади.

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о хорошем самочувствии главы государства. Владимир Путин, уточнил он, продолжает работать даже в условиях распространения в стране «Омикрона».

В ноябре прошлого года Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Песков указал, что после бустерной прививки президент России нормально себя чувствует и продолжает работать.