В Минприроды рассказали о новом KPI для губернаторов

По поручению президента Минприроды разработало КРI для губернаторов: это сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта и в целом по стране, рассказал в интервью «Известиям» глава ведомства Александр Козлов.

Как пояснил министр, КРI разработан исходя из среднепятилетнего значения горимости лесов. Он зафиксирован в проекте указа президента и учитывает площади, пройденные огнем, и оперативность реагирования по авиационной и наземной зоне охраны лесов от пожаров. KPI будет закреплен за главами регионов, они будут нести персональную ответственность, подчеркнул Козлов.

«Мы подготовили такой документ, он находится на согласовании в органах правительства. В ближайшем будущем он должен выйти и будет сразу доведен до всех руководителей субъектов», — сказал глава Минприроды.

Он подчеркнул, что каждый пожар должен быть расследован. Это обязанность, в том числе и тех руководителей, которые трудятся в регионах.

Козлов также рассказал, что с начала года в стране выявлено более 1,9 тыс. случаев нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах. Самое большое количество — 418 — в Красноярском крае. В органы направлено более 400 документов на инициирование уголовных дел. 16 уже возбуждено.

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«Когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет»