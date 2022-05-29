Польша поставила Украине 18 самоходных гаубиц KRAB

Польша предоставила Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab. Об этом сообщило в воскресенье, 29 мая, Польское радио со ссылкой на источник в правительстве.

По данным журналистов, речь идет об оснащении трех дивизионов. Кроме того, польская армия также обучила около 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами. Теперь, отмечается в материале, благодаря Варшаве украинская армия располагает 24 самоходными пушками.

Krab стоят на вооружении польской армии уже несколько лет. Гаубицы представляют собой пушку калибра 155 мм, модифицированную от британского орудия, и гусеничное шасси, которое производится по корейской лицензии.

Максимальная дальность стрельбы — 40 км при базовых боеприпасах.

Польша — второй по величине поставщик вооружения на Украину после США. Варшава передала украинской стороне около 250 советских танков Т-72, самоходные гаубицы 2S1 Go dzik, а также комплексы ПЗРК Piorun, пусковые установки Grad, ракеты типа «воздух–воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27, беспилотники и боеприпасы.

Москва не раз отмечала, что напичкивание Украины оружием только усугубляет и затягивает эскалацию. Как указывал глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение Киеву. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое в страну, будет законной целью для российских военных.

8 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении вооружения и военной техники из США и западных стран на ж/д станции Соль на Украине.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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