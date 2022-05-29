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В McDonald's отказались комментировать новое меню

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Фото: TASS/dpa/Matthias Balk
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В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания McDonald's назвали сообщения о том, что из меню исчезнет бигмак, а форма работников останется прежней, слухами. Об этом в компании заявили 29 мая.

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В организации отказались комментировать эту информацию.

«Меню еще в разработке», — отметили там.

Накануне сотрудник флагманского ресторана сети на Пушкинской площади в Москве рассказал, что сотрудникам McDonald's на «Пушкинской» уже выдали новую форму. По его словам, она полностью черная: футболка и кепка, все желтые буквы М уберут, но всё остальное «будет тем же, что и было».

Вывеска не будет связана со старой сетью ресторанов.

27 мая уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что российский владелец сети ресторанов ведет переговоры с партнерами для выхода на рынок под новым брендом. Качество меню, вероятнее всего, останется на прежнем уровне, однако удастся ли сохранить низкие цены — неизвестно, добавил он.

26 мая в McDonald's сообщили, что сеть заработает под новым брендом в Москве уже в следующем месяце. Все рестораны сети McDonald's в России откроются до 15 июля. Заведение на станции метро «Пушкинская» в Москве откроется первым, это произойдет 12 июня.

В тот же день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что правительство Москвы поддержит возобновление работы McDonald’s под новым брендом. Мэр добавил, что 95–98% всех продуктов, используемых McDonald’s в России, являются отечественными.

Как рассказал «Известиям» 23 мая источник на ресторанном рынке, в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс. По его словам, буква M может остаться фирменной. При этом генеральный директор сети в России Олег Пароев не подтвердил сохранения буквы М в названии бренда сети.

Ранее в мае стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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