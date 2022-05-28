Раскрыты подробности о новой форме сотрудников McDonald's

Сотрудникам McDonald's на «Пушкинской» уже выдали новую форму. Об этом «Известиям» в субботу, 28 мая, рассказал сотрудник флагманского ресторана на Пушкинской.

По его словам, она полностью черная: футболка и кепка, в дизайне заведения также появится больше черного цвета, все желтые буквы М уберут, но всё остальное будет тем же, что и было, например, меню, рассказал он.

«Руководство нам сказало, что вывеска будет совершенно несвязанной со старой сетью ресторанов. Это будет «Французский бургер», — добавил собеседник.

В настоящее время, как сообщил в эту же субботу уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, российский владелец сети ресторанов ведет переговоры с партнерами для выхода на рынок под новым брендом. Он отметил, что качество меню, вероятнее всего, останется на прежнем уровне, однако удастся ли сохранить низкие цены — неизвестно.

Ранее, 26 мая, в McDonald's сообщили, что сеть заработает под новым брендом в Москве уже в следующем месяце. Все рестораны сети McDonald's в России откроются до 15 июля. Флагманский ресторан на станции метро «Пушкинская» в Москве откроется первым, это произойдет 12 июня.

В тот же день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что правительство Москвы поддержит возобновление работы McDonald’s под новым брендом, что позволит владельцу сохранить сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания. Мэр добавил, что 95–98% всех продуктов, используемых McDonald’s в России, являются отечественными.

Как рассказал «Известиям» 23 мая источник на ресторанном рынке, в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс. По его словам, буква M может остаться фирменной. При этом генеральный директор сети в России Олег Пароев не подтвердил сохранения буквы М в названии бренда сети.

Прежде в мае стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».