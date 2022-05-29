В малых городах за Уралом обнаружили московские цены на жилье
В Южно-Сахалинске (население около 200 тыс. человек) обычные квартиры продаются по цене 315 тыс. рублей за кв. метр. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компани «Этажи».
Для сравнения, по данным аналитиков irn.ru, в Москве средняя стоимость жилья в современных мололитно-кирпичных домах составляет порядка 271 тыс. рублей за «квадрат».
В Новом Уренгое (население около 118 тыс. человек), по словам Ильдара Хусаинова, продаются квартиры не в новых домах и не в центральной части города по 228 тыс. рублей за кв. метр.
Но Москва бьет все рекорды. В центре столицы можно найти жилье за 280 млн рублей. То есть по 2,2 млн за «квадрат», рассказал Хусаинов.
12 мая Хусаинов говорил «Известиям», что в апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года цены на вторичное жилье упали на 0,5%, до 79,6 тыс. рублей за «квадрат». В числе основных причин снижения интереса покупателей к этому сегменту — высокие ипотечные ставки.
Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечали, что сейчас средняя рыночная ставка по жилищному кредиту (без учета льготных программ на новостройки) составляет 14–15%, но в таких условиях подавляющая часть покупателей не может взять заем.