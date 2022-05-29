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В малых городах за Уралом обнаружили московские цены на жилье

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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В Южно-Сахалинске (население около 200 тыс. человек) обычные квартиры продаются по цене 315 тыс. рублей за кв. метр. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компани «Этажи».

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Для сравнения, по данным аналитиков irn.ru, в Москве средняя стоимость жилья в современных мололитно-кирпичных домах составляет порядка 271 тыс. рублей за «квадрат».

В Новом Уренгое (население около 118 тыс. человек), по словам Ильдара Хусаинова, продаются квартиры не в новых домах и не в центральной части города по 228 тыс. рублей за кв. метр.

Но Москва бьет все рекорды. В центре столицы можно найти жилье за 280 млн рублей. То есть по 2,2 млн за «квадрат», рассказал Хусаинов.

12 мая Хусаинов говорил «Известиям», что в апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года цены на вторичное жилье упали на 0,5%, до 79,6 тыс. рублей за «квадрат». В числе основных причин снижения интереса покупателей к этому сегменту — высокие ипотечные ставки.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечали, что сейчас средняя рыночная ставка по жилищному кредиту (без учета льготных программ на новостройки) составляет 14–15%, но в таких условиях подавляющая часть покупателей не может взять заем.

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