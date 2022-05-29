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Пожар в Ростовской области унес жизни матери и двух детей

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Фото: МЧС России по Ростовской области
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Спасатели ГУ МЧС по Ростовской области обнаружили тела женщины и двух детей в частном доме, где произошел пожар. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время возгорание локализовано на площади 51 кв. м.

«В частном доме обнаружены тела трех человек (матери 1989 года рождения и двух детей — мальчика 2007 года рождения и девочки 2017 года рождения)», — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении МЧС по региону, следователи устанавливают причины возгорания.

Накануне, 27 мая, сообщалось, что после пожара в производственном здании на юге Москвы под завалами обнаружили тело одного человека.

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