Человек погиб при пожаре на юге Москвы

Один человек погиб при пожаре в производственном здании на юге Москвы. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Уточняется, что тело погибшего обнаружено в ходе разбора завалов.

Производственное здание загорелось в столичном районе Москворечье-Сабурово ранее в этот день. Сообщалось, что загорелся склад с резиной. Позже пожарные ликвидировали возгорание площадью 350 кв. м.

Также в пятницу сообщалось, что два человека погибли минувшей ночью на западе Москвы в результате пожара в одном из жилых домов на Нежинской улице.