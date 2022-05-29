Двое погибли и трое пропали после столкновения лодок в США

Два человека погибли и трое пропали без вести в результате столкновения двух лодок в округе Чатем американского штата Джорджия (США). Об этом в субботу, 28 мая, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя подразделения департамента природных ресурсов штата Марка Маккиннона.

По данным канала, еще четыре участника аварии получили легкие травмы и были доставлены в ближайшую больницу в Саванне.

Согласно предварительным данным, две лодки двигались в противоположных направлениях на реке Уилмингтон. На одной из них находились шесть человек, на другой — три.

По словам Маккиннона, власти ищут гидролокатор секторного сканирования для поиска пропавших без вести. В поисках также участвуют два вертолета береговой охраны США, уточнил он.

Сотрудники спасательной службы находятся на месте происшествия. Начато расследование обстоятельств трагедии.

Накануне, 28 мая, сообщалось о крушении катера с туристами у побережья Кимберли в Западной Австралии, в результате которого 28 человек пострадали. Отмечалось, что судно Falls Express с 26 пассажирами и двумя членами экипажа перевернулось у Горизонтального водопада — крупной туристической достопримечательности в районе Кимберли, штат Вашингтон. Все пострадавшие госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии.