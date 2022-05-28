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28 человек пострадали при крушении туристического катера в Австралии

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Фото: Global Look Press/Connie Bransilver
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Катер с туристами потерпел крушение у побережья Кимберли в Западной Австралии, 28 человек пострадали. Об этом 28 мая сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что судно Falls Express с 26 пассажирами и двумя членами экипажа перевернулось у Горизонтального водопада — крупной туристической достопримечательности в районе Кимберли, штат Вашингтон.

Как передала газета со ссылкой на Королевскую больницу Перта, пятеро мужчин и семь женщин в возрасте от 46 до 70 лет были госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Еще двое пациентов находятся в стабильном состоянии в больнице Брум.

Региональный командир полиции штата Вашингтон Брэд Соррелл сказал, что, хотя опасных для жизни травм не было, в результате инцидента серьезно пострадали 12 человек, а остальные были опрокинуты в воду, кишащую крокодилами.

«На данный момент подробности инцидента все еще расследуются, мы обратились в соответствующие органы», — сказал Соррелл.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что после крушения круизного судна KAZU-1 на севере Японии погибли по меньшей мере 14 человек. Судно отправило сигнал о бедствии утром 23 апреля, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту KAZU-1 находились 26 человек, в том числе два ребенка. К предполагаемому месту затопления судна отправились два вертолета и патрульные суда, спустя несколько часов к поискам присоединились военные.

По информации портала Iza, экипаж и пассажиры судна находились на момент затопления судна в спасательных жилетах.

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