Экс-командующий ВДВ раскрыл указание США польским властям

Администрация США не позволит Польше отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георгий Шпак.

«Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать», — объяснил он в разговоре с RT.

Вместе с тем, отметил собеседник издания, неофициальная помощь возможна: тогда на Украину из Польши прибудут «наемники, добровольцы, волонтеры», но только не солдаты.

Шпак подчеркнул, что к данному вопросу в любом случае будут подходить с максимальной осторожностью, чтобы не спровоцировать Россию на прямую конфронтацию. В развязывании Третьей мировой войны не заинтересован никто, поскольку, очевидно, победителей в ней не будет.

Ранее в этот день в Великобритании заявили, что Польша идет на большой иск, оказывая помощь Украине. Отмечается, что Россия может отреагировать на активность в стране — участнице НАТО. Таким образом, дальнейшее накачивание Украины оружием грозит серьезной эскалацией конфликта.

В свою очередь, 19 мая Польские власти заявили о готовности строить военные базы для НАТО, на которых смогли бы постоянно дислоцироваться легкие подразделения. Как отметил премьер-министр страны, Варшава опасается территориальных претензий России и готова защищать как свои земли, так и земли союзников.

Параллельно Киев и Варшава делают шаги к сближению. Так, 22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории его страны.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить с Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны.

Кроме того, 13 мая, польский президент заявил, что международное сообщество должно принудить Россию выплатить Украине контрибуцию. По его словам, в данный момент поляки делают всё, чтобы помочь украинцам противостоять «российской агрессии».

5 мая Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

В конце февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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