Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных, вышедших с «Азовстали»

В Елисейском дворце сообщили 28 мая о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовали российского президента Владимира Путина освободить украинских военнопленных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что соответствующее требование прозвучало в ходе телефонных переговоров лидеров трех стран.

«Президент республики [Франция] и канцлер Германии потребовали освобождения около 2,5 тыс. человек с «Азовстали», взятых в плен российскими войсками», — говорится в сообщении Елисеевского дворца.

Кроме того, Макрон и Шольц заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю. Предложение, уточнили в в Елисейском дворце, направлено на избежание мирового продовольственного кризиса.

Ранее в этот день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что канцлер Германии и французский лидер позитивно восприняли обещание российского лидера Владимира Путина обращаться с пленными согласно нормам международного права. Он уточнил, что Шольц и Макрон стали инициаторами телефонного разговора, который по итогу длился 80 минут.

В ходе телефонных переговоров, как сообщили в Кремле, лидеры стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине и другим вопросам.

Также в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон условились продолжить контакты по телефону.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая по 20 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

Как заявил позже глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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