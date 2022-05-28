Шольц и Макрон позитивно отнеслись к обещанию Путина об обращении с пленными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон позитивно восприняли обещание российского лидера Владимира Путина обращаться с пленными согласно нормам международного права. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Они позитивно восприняли согласие российского президента обращаться с взятыми в плен согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции, и предоставить беспрепятственный доступ Международному комитету Красного Креста», — сказал он.

По словам Хебештрайта, телефонный разговор в субботу прошел по инициативе Шольца и Макрона, он длился 80 минут.

Елисейский дворец, в свою очередь, сообщил, что Шольц и Макрон во время разговора призвали Путина освободить сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Помимо этого они призвали президента России к прямым переговорам с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Разговор состоялся ранее в субботу, лидеры стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине и другим вопросам. Путин также заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки.

Ранее, в апреле, в Организации Объединенных Наций (ООН) призвали Россию и Украину в обращении с военнопленными руководствоваться гуманитарным правом. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация обеспокоена вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон.

Между тем 1 апреля в российской Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В СВР убеждены, что Киев после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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