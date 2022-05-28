Песков сообщил о планах Путина, Макрона и Шольца продолжить контакты

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон условились продолжить контакты по телефону. Об этом 28 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Лидеры продолжат общение] по телефону», — ответил он ТАСС на вопрос, в каком формате будут продолжены контакты сторон и состоится ли их личная встреча.

Ранее в субботу лидеры трех стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине. В частности, Путин заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Кроме того, президент России аргументированно разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые, как подчеркнул Путин, стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций.

Со своей стороны Шольц и Макрон призвали в ходе телефонных переговоров Владимира Путина к прямым переговорам с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее в субботу Песков отметил, что заявления Зеленского о том, что Киеву необходимы переговоры с Россией, для того чтобы закончить конфликт, противоречат замораживанию страной хода мирных переговоров.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля. Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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