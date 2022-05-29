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Форвард «Реала» Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром ЛЧ

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Нападающий мадридского «Реала» француз Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Его клуб ранее в субботу стал победителем ЛЧ, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0 на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

В сезоне-2021/22 Бензема забил 15 голов в 12 матчах, а также отдал две результативные передачи.

«Мы так счастливы и гордимся командой. <...> Это была тяжелая игра, но так всегда бывает в Лиге чемпионов, а тем более в финале. Для меня так много значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране», — приводит слова Бенземы сайт УЕФА.

Вторым бомбардиром турнира стал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский, который забил 13 голов. Третье место занял футболист амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер, на его счету 11 голов.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В его составе нападающий стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем национального кубка и четырехкратным — Суперкубка Испании. Также он четыре раза становился победителем клубного чемпионата мира и три раза — Суперкубка УЕФА.

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