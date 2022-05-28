В Совбезе призвали ужесточить ответственность для иноагентов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал на законодательном уровне ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. Об этом он написал в субботу, 28 мая, в своем Telegram-канале.

По его словам, контроль над деятельностью иностранных агентов в России — довольно формальный. Медведев подчеркнул, что сегодня настало время навести порядок в этой сфере.

«Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — написал он.

Замглавы Совбеза добавил, что в Госдуму уже внесен законопроект, который позволит ужесточить ответственность лиц, работающих в интересах иностранных государств.

«Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жесткий контроль, стать прозрачной для нашего общества», — считает он.

Медведев также указал на то, что сейчас существует ряд законодательных инициатив, которые направлены на противодействие экстремизму и терроризму.

«Они пока только рассматриваются. Тут тоже должна быть моментальная реакция. Как только суд примет необходимое решение, ответ должен быть жестким. Включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства», — отметил он.

25 апреля депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах. Его разработала парламентская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В нем уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также определяется порядок включения и исключения из реестра.

Ранее в тот день парламентарий Мария Бутина сообщила, что в новом законопроекте предлагается разрешить иноагентам не ставить маркировку в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иностранного агента.

«Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники. Это может произойти, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

О разработке законопроекта, обобщающего нормы российского законодательства об иноагентах, Пискарев сообщил 21 апреля.

Тогда же заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что министерство направило президенту страны Владимиру Путину доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. По его словам, упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре. Также Свириденко предложил исключить маркировку иноагентов в социальных сетях, оставив ее только при профессиональной деятельности.

В России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.