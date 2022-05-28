Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Украине регионами

Херсонская область в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине. Об этом 28 мая сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, проехать из области сейчас можно в Крым, а также в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.

«Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков», — заявил Стремоусов в беседе с агентством «РИА Новости».

По его словам, после последних обстрелов со стороны ВСУ погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне.

Он подчеркнул, что администрация региона не рекомендует ездить в Украину «ни под каким предлогом». По его информации, при прибытии на территорию этой страны «пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса».

22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего было выпущено восемь неуправляемых ракет. По информации ведомства, погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, пострадали более 10 домов.

До этого, 21 мая, три человека погибли, еще десять получили ранения в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белозерка Херсонской области. 7 мая сообщалось, что украинские военные ударили ракетой «Точка-У» по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области. Пострадали четыре человека.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Жители области также получат право на российское гражданство.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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