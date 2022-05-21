Три человека погибли в Херсонской области из-за удара ВСУ

Три человека погибли, еще десять получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белозерка Херсонской области. Об этом 21 мая сообщили в военно-гражданской администрации области.

«За поражение в Мариуполе и на фронтах Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния. Сегодня в результате удара, нанесенного по населенному пункту Белозерка, по предварительным данным, погибли три и ранены десять мирных граждан», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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