В результате обстрела боевиками села в Херсонской области погибли ребенок и взрослый

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 мая, обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено восемь неуправляемых ракет, о чем в понедельник, 23 мая, сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, пострадали более 10 домов.

Сразу же на место прибыли военные инженеры и военная полиция, которые провели разведку местности на предмет неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.

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«Мы, когда на улице с соседями сидели — сначала взрыв, а потом начало сыпаться по улице вот так... мы там залегли. Перестало взрываться — я побежал домой. И там прилетело дальше по улице тоже начало взрываться, когда я домой убежал. <…> А потом, когда взрывы закончились — вышли — смотрим, а тут хвостовик от «Урагана» торчит. <…> У соседа вот буквально в метре от нашего дома прямо вот сарай развалило», — вспоминает житель поселка Игорь. По его словам, противовоздушная оборона сбивает ракеты над Белозерской по несколько раз в день.

Ранее, 22 мая, украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой Донецкой Народной Республики.

20 мая из-за обстрелов с украинской стороны погибли пять жителей Владимировки в ДНР, еще один получил ранение.

19 мая сообщалось, что боевики Украины за сутки два раза обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике , двое гражданских ранены. Также повреждены четыре дома.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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