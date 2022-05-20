Пять человек погибли в результате обстрела ВСУ Владимировки в Донбассе

Украинские войска обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего пять человек погибли. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) во Владимировке, по улице Проценко, погибли пять мужчин. Еще одна женщина получила ранение», — говорится в Telegram-канале штаба.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинских военных города Ясиноватая в ДНР получили ранения два мирных жителя.

Днем ранее в штабе сообщили, что ВФУ атаковали Горловку. В результате обстрела получил ранение мужчина. Кроме того, повреждены домостроения, здание школы искусств и газопровод.

18 мая украинские войска открыли огонь по поселку Пантелеймоновка в ДНР. В результате повреждены многоквартирный жилой дом и детский сад № 26 «Золотой ключик».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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