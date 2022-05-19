В ДНР сообщили о раненом мирном жителе в результате обстрела Горловки

Вооруженные формирования Украины атаковали Горловку, сообщил 19 мая штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела по ул. Мусоргского получил ранение мужчина», — уточнили в штабе. Повреждены домостроения в 88-м квартале по ул. Героев Сталинграда, здание школы искусств, газопровод.

По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел был зафиксирован около 12:00. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Ранее 19 мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей Донецкой и Луганской народный республик (ЛНР). По данным ведомства, с 14 по 18 мая следствием задокументированы обстрелы украинской стороной ряда населенных пунктов и городов. В результате артиллерийских и минометных обстрелов погибли девять мирных жителей, получили ранение 10 человек.

Также в этот день в ЛНР сообщили, что украинские боевики за сутки два раза обстреляли Первомайск. Двое гражданских получили ранения.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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