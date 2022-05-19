Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска открыли огонь по поселку Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 18 мая, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате повреждены многоквартирный жилой дом и детский сад №26 «Золотой ключик».

Накануне СЦКК ДНР заявило об обстреле украинскими военными из реактивной системы залпового огня «Град» города Ясиноватая.

15 мая представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле территорий республики. В результате действий украинских военных было ранено шесть мирных жителей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.