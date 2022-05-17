В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли город Ясиноватую из реактивной системы залпового огня «Град». Соответствующее заявление сделало 17 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем аккаунте Telegram.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
17 мая представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило об обстреле населенного пункта Молодежное.
15 мая представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле территорий республики. В результате действий украинских военных было ранено шесть мирных жителей.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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