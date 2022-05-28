В ООН спрогнозировали увеличение числа голодающих в мире до 220 млн

Число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн из-за дефицита продовольствия, последовавшего за украинским кризисом. Об этом заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина.

По его словам, еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Однако нынешняя ситуация только ухудшит положение.

«Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», — сказал Мартина в интервью, опубликованном в субботу в газете Corriere della sera.

Бывший министр сельского хозяйства Италии заметил, что в украинских портах заблокированы шесть млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. Если грузы не разблокируют, нестабильность продовольственной безопасности будет расти, пояснил он.

Он признал, что экспорт продовольствия альтернативными морскому путями не может гарантировать перевозку больших объемов. Он сообщил, что идет работа по организации вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда груз будет потом сплавляться по Дунаю.

«Крайне важно, чтобы порты вновь стали оперативными», — указал Мартина.

При этом он добавил, что ни одна национальная политика не может в одиночку решить глобальную продовольственную проблему.

Ранее, 27 мая, экономист Джон Росс заметил, что Соединенные Штаты и их партнеры по G7 сознательно не сказали, что на продовольственный кризис негативно повлияли антироссийские санкции. Автор статьи сделал вывод, что экспортные ограничения Украины — это не главная причина ухудшения ситуации. Гораздо более мощной причиной являются западные санкции, введенные в отношении российского экспорта, подчеркнул эксперт.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.