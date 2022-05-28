Ставший беженцем экс-военный ВСУ рассказал о преследовании СБУ

Бывший военнослужащий Вооруженный сил Украины (ВСУ) Алексей рассказал корреспонденту «Известий» Ярославу Богату, как отказался воевать на стороне киевского режима и сбежал на территорию России в попытках спасти себя и свою семью от преследования украинских спецслужб и националистов.

По словам Алексея, еще до начала специальной военной операции России по защите Донбасса он проходил службу по контракту в 36-ой бригаде морской пехоты и был вынужден терпеть бесчеловечное обращение командиров.

«У них такое обращение было, что они — всё, а мы — ничего. Мы для них были как рабы. Был там у нас, ходил, у него татуировка была на затылке в виде креста немецкого, у другого была футболка со свастикой», — поделился Алексей.

По словам экс-военного, когда он попытался уволиться самостоятельно, отпускать его не хотели. Тогда, устав от хамства руководства, Алексей пошел на хитрость и сделал так, чтобы покинуть ряды армии в связи с несоответствием службе.

Для того, признался молодой человек, ему пришлось дважды явиться на службу в нетрезвом виде. Приказ об увольнении пришел в начале февраля, и он уехал на родину в Луганскую область.

Через пару недель, продолжил молодой человек, началась спецоперация и обстрелы со стороны ВСУ. В результате одного из таких артиллерийских обстрелов в его родном селе было разрушено более десяти домов, столько же семей осталось без крова. Осколочные ранения получили несколько мирных жителей, а сам Алексей был вынужден бежать в Россию.

27 мая находящийся в российском плену военнослужащий ВСУ Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры списывают погибших в рядах военнослужащих на дезертиров и без вести пропавших. Еще один попавший в плен, украинский пограничник Владимир Гусейнов, рассказал что его с коллегами заманили на службу обманным путем.

Накануне военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что после поражения на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе моральное состояние украинских войск катастрофическое — солдаты ВСУ потеряли боевой дух, а многие поняли, что сопротивляться российской армии бессмысленно. Украинскую армию к тому же плохо снабжают питанием, добавил эксперт.

Ранее в этот день сдавшийся в плен украинский военный Дмитрий Чернов рассказал, что не поддерживает нацистские идеи, как и многие в рядах украинских солдат. Кроме того, украинский военный отметил, что в российском плену его содержат в хороших условиях. Штаб-сержант даже удивился, что к нему обращаются на «Вы».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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