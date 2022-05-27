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В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

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Фото: Global Look press/Luis Lima Jr
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В Аргентине выявлен житель с положительным тестом на оспу обезьян. Об этом сообщили в пятницу, 27 мая, в минздраве страны.

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«Результат реакции ПЦР-амплификации рассматриваемого случая положительный», — говорится в тексте сообщения.

Также сообщается, что пациент находится в удовлетворительном состоянии. Он проходит симптоматическое лечение. Отмечается, что контактировавшие с ним находятся под клинико-эпидемиологическим контролем, симптомы заболевания у них пока не проявлялись.

Кроме того, стало известно о появлении нового подозрительного случая. Оспа обезьян подозревается у жителя Испании, который находится в Буэнос-Айрес (столица Аргентины). При этом отмечается, что данный случай никак не связан с первым пациентом.

У человека язвенные поражения без других сопутствующих симптомов, он прибыл в страну 25 мая, симптомы начались на следующий день. Состояние больного хорошее, он изолирован, получает симптоматическое лечение. Контактировавшие с ним также находятся под строгим клинико-эпидемиологическим наблюдением.

Ранее в пятницу ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян. Глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин против этой инфекции. Согласно ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены в более чем 20 странах.

Американский эпидемиолог-инфекционист Мария Ван Керкхове, которая работает в программе чрезвычайных ситуаций в ВОЗ, убеждена, что количество зараженных будет возрастать. Она отметила, что оспа обезьян является контролируемым процессом в неэндемических странах.

В свою очередь, в российском Министерстве обороны на фоне распространения оспы обезьян призвали ВОЗ расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, как минимум четыре биолаборатории, находящиеся под контролем Вашингтона, работают в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переносчиками обезьяньей оспы могут быть не приматы, а грызуны. По его мнению, «обезьяны сами пострадали», заразившись от грызунов, «которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса».

Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Испании, Германии, Швеции, Великобритании и США.

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