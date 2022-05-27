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В ДНР установили причастность трех иностранцев к ведению боев против Донбасса

Генпрокуратура ДНР: участвовавшим в боях против Донбасса трем иностранцам может грозить смертная казнь
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Генпрокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) установила причастность двух британцев и марокканца к ведению боев против Донбасса. Как заявил 27 мая начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генеральной прокуратуры ДНР Виктор Гаврилов, им может грозить смертная казнь.

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Как установило следствие, в боях против жителей ДНР принимали участие британцы Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Материалы дела в отношении иностранных наемников переданы в суд.

«Завершено расследование в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»), ст. 440 УК ДНР («Наемничество»), — цитирует Гаврилова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что следователи Следственного комитета России (СКР) нашли в освобожденном Мариуполе возле бывших позиций украинских националистов британский военный китель Jacket Combat Tropical Desert DPM. На бирке кителя есть маркировка NATO size, а на левом плече — нашивка с государственным флагом Великобритании. Рядом с кителем следователи также нашли служебные документы радикальной националистической группировки «Азов» и ноутбук, который, предположительно, принадлежит высокопоставленному служащему нацгвардии Украины.

Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время на Украине действуют более 6 тыс. иностранных наемников.

21 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди сдавшихся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь» боевиков нацгруппировки «Азов» были, по предварительной информации, иностранные граждане. Территория завода была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Минобороны РФ.

27 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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