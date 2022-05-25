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В Мариуполе нашли полевой китель британского военного

Следователи СКР нашли в Мариуполе полевой китель британского военного
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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Следователи Следственного комитета России (СКР) нашли в освобожденном Мариуполе возле бывших позиций украинских националистов британский военный китель Jacket Combat Tropical Desert DPM.

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Как передает 25 мая «РИА Новости», на бирке кителя есть маркировка NATO size, а на левом плече — нашивка с государственным флагом Великобритании. Рядом с кителем следователи также нашли служебные документы радикальной националистической группировки «Азов» и ноутбук, который, предположительно, принадлежит высокопоставленному служащему Нацгвардии Украины.

Известно, что найденный китель относится к комплекту полевого снаряжения CS95 армии Великобритании. Модель такой военной формы была принята в стране в апреле 1991 года, она широко применялась в британской армии до 2010 года включительно.

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Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время на Украине действуют более 6 тыс. иностранных наемников.

21 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди сдавшихся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь» членов «Азова» были, по предварительной информации, иностранные граждане. Территория завода была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Минобороны РФ.

27 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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