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Власти Рязани отчитаются о дорожном ремонте в Telegram-канале

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Власти Рязани создали в соцсети Telegram-канал, в котором собираются отчитываться о ходе ремонта дорог. Он называется «Горхозяйство. Рязань».

В нем также рассказывается о работах по благоустройству города.

В городской администрации обещают давать оперативную информацию о том, как проходит дорожный ремонт, публиковать ежедневные фотоотчеты, пишет РИА «7 новостей».

В этом году в Рязани планируют отремонтировать 16 участков дорог по муниципальным контрактам 2022–2023 годов. На эти цели из городского бюджета была выделена беспрецедентная сумма — порядка 1,8 млрд рублей, уточняет 62INFO.ru.

В начале апреля в Рязани начался ямочный ремонт дорог. За одну неделю удалось отремонтировать 22 участка улиц. Общая площадь ликвидированных выбоин составила 270 кв. м.

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