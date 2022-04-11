Больше 20 участков улиц отремонтировали в Рязани за неделю

Ямочный ремонт провели на 22 участках улиц в Рязани за минувшую неделю. О выполненных работах отчитались представители городской администрации.

Общая площадь ликвидированных выбоин составила 270 кв. м. Об этом сообщает РИА «7 новостей». Ремонт проведен на улицах Колхозной, Осипенко, Нахимова, Щорса, Мервинской, Станкозаводской, Магистральной, Есенина, Прижелезнодорожной, Интернациональной, Тимуровцев, Промышленной, Крупской, Тимакова, Кальной, Костычева, Электрозаводской, Лермонтова, улице 11-я Линия, а также на Парковом проспекте.

С начала 2022 года в Рязани выполнили ямочный ремонт на 62 участках дорог. Общая площадь ремонта составила 3,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что на ремонт дворов в Рязани в 2022 году направят 180 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.