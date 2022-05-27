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Запорожская область перешла на московское время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запорожская область перешла на часовую систему Москвы. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут», — заявил он «РИА Новости».

Ранее в пятницу стало известно, что жителям Запорожской и Херсонской областей будут выдавать паспорта РФ, учитывая опыт Крыма.

Накануне в Запорожской области порядка 30 человек обратились в ГУ МВД по региону, чтобы записаться в очередь на получение российского гражданства.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Также в среду сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности».

18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Тогда же он рассказал, что жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Он добавил, что Запорожью будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется «в тени».

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