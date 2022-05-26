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В Минпромторге РФ рассказали о параллельном импорте товаров класса люкс

Минпромторг сообщил, что товары класса люкс могут ввозиться в Россию через третьи страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Товары класса люкс могут ввозиться в Россию через третьи страны путем параллельного импорта. Об этом 26 мая «Известиям» сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

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«Товары класса люкс могут ввозиться через третьи страны путем параллельного импорта, распространяющегося на продукцию из перечня, утвержденного Минпромторгом», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне, которые захотят завезти в страну товары класса люкс, смогут это сделать, но это станет чуть подороже.

19 мая член Российской ассоциации международного права, кандидат юридических наук Игорь Шулятьев рассказал, что Евросоюз не может влиять на ввоз товаров в Россию через третьи страны, хотя на территории государств, которые входят в ЕС, ограничения могут быть введены.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых разрешат в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды товарной номенклатуры таможенной декларации и наименования брендов с приказом Минпромторга.

18 мая в Минпромторге сказали, что перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров. 17 мая сообщалось, что продажа потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, может начаться уже в июне.

В Роскачестве «Известиям» рассказали, что будут проверять товары, ввезенные по параллельному импорту. Предположительно, в первую закупку войдут верхняя одежда и обувь, косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий сформируют с учетом запроса потребителей.

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