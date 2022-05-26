Путин рассказал о возможности россиян завозить в страну товары класса люкс

Россияне, которые захотят завезти в страну товары класса люкс, смогут это сделать, но это станет чуть подороже. Об этом заявил 26 мая президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.

«Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Mercedes и будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», — сказал глава государства.

Он напомнил, что многие компании заявили, что уходят из России, и отметил, что российские производители могут занять их ниши.

«Наш бизнес, наше производство давно подросло уже, оно благополучно «сядет» на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства заявил, что для страны важнее инженерные и научные центры, которые являются базой для развития. Вот над чем, по его словам, необходимо думать и работать в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее,15 марта, Евросоюз запретил экспорт в Россию автомобилей дороже €50 тыс. Кроме того, под санкциями оказались музыкальные инструменты дороже €1500, дорогие алкоголь, духи, сумки класса люкс.

В начале марта некоторые автопроизводители сообщили о приостановке поставок автомобилей российским дилерам. Так, 2 марта немецкая компания Mercedes-Benz объявила, что приостановит поставки легковых и малотоннажных автомобилей на российский рынок, также прекратит производство машин бренда на заводе в Подмосковье. В тот же день поставку своих продуктов на территорию РФ остановил японский автоконцерн Honda, его примеру последовала компания Mazda.