Юрист назвал законные пути для параллельного импорта в Россию

Евросоюз не может влиять на ввоз товаров в Россию через третьи страны, хотя на территории государств, которые входят в ЕС, ограничения могут быть введены. Такое мнение высказал в четверг, 19 мая, член Российской Ассоциации международного права, кандидат юридических наук Игорь Шулятьев.

«У европейцев есть право обратиться в орган по разрешению споров — Всемирную торговую организацию — для того, чтобы отстоять свои права в области интеллектуальной собственности. Но мы прекрасно видим, что Всемирная торговая организация уже превращается в своего рода политический клуб, нежели экономический. Поэтому перспективы защиты европейцами своих интересов туманны в текущих условиях», — сказал Шулятье в в беседе с Lenta.Ru.

Шулятьев отметил, что влияние ЕС на поставки происходило потому, что был принцип «исчерпаемости прав собственника», когда дистрибьюция была централизованной.

«Но в централизованности есть и обратная сторона Луны. Поставки в любом случае пойдут. Тем более что правительство создает максимально благоприятные условия, чтобы товары потребительского рынка поступали на наш отечественный. И могли стабилизировать цены. А в лучшем развитии событий эти цены пойдут на снижение», — сказал он.

Юрист напомнил, что ЕС не может юридически влиять на страны, которые не входят в союз.

«Если товар проходит через территорию третьего государства, куда он официально поставляется, а затем эти товары покупаются или гражданами России, или российскими юридическими лицами, то в этом случае Евросоюз вряд ли может применять какие-то меры воздействия», — считает он.

При этом Шулятьев заявил, что сегодня уже появилось такое понятие, как «вторичные санкции», которые в крайнем случае могут последовать после реализации параллельного импорта.

«Вторичные санкции — это ответственность других лиц или стран за содействие Российской Федерации в преодолении ограничительных мер», — сказал юрист.

Он добавил, что пока себе трудно такое представить в параллельном импорте, так как рынок имеет свои определенные правила.

«Например, пригонять из ОАЭ автомобили. Понятно, что дилер из Эмиратов выкупает автомобили. Они становятся уже его собственностью. И каким образом распоряжаться своей собственностью, он решает сам», — заключил Шулятьев.

Накануне в пресс-службе Минпромторга заявили, что перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров, сообщается на сайте aif.ru.

Днем ранее сообщалось, что продажа потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, может начаться уже в июне.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых будет легализован в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды товарной номенклатуры таможенной декларации (ТН ВЭД) и наименования брендов с приказом Минпромторга. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

В Роскачестве рассказали «Известиям», что будут проверять товары, ввезенные по параллельному импорту. Предположительно, в первую закупку войдут верхняя одежда и обувь, косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий сформируют с учетом запроса потребителей. Это произойдет летом 2022 года: Роскачество отберет на полках магазинов товары, возможные для параллельного импорта.