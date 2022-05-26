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Еще три украинских боевика сдались на «Азовстали»

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Фото: ТАСС/Александр Гармаев
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Минимум три украинских боевика 26 мая сдались на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Насколько я понял, там трое или четверо [человек], которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день Басурин заявил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские боевики не оказывают сопротивления силам ДНР. Он также сообщил о присутствии на территории ДНР свыше 4 тыс. пленных украинских силовиков. По словам Басурина, у них максимально комфортные условия содержания, всё соответствует необходимым нормам.

23 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал обсуждение с украинской стороной обмена военнопленными ВС РФ с боевиками «Азовстали» возможным. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену пленными «хоть завтра». По его мнению, необходимо активизировать процесс обмена и привлечь к нему как можно больше государств.

20 мая Минобороны РФ доложило о полном освобождении «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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