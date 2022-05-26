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В Госдуме сочли бесперспективным переговорный процесс с Украиной

Депутат Госдумы Чепа: посредники Украины пытаются завести переговорный процесс в тупик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Во время переговоров с Россией Украина постоянно консультировалась со своими «старшими товарищами» с Запада, что существенно усложняет переговорный процесс, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в четверг, 26 мая, в беседе с «Известиями».

По его словам, в процессе всех этапов переговоров российская сторона постоянно сталкивалась с тем, что украинские переговорщики консультировались со «странными посредниками», поэтому любые попытки договориться с Киевом оказывались нерезультативными.

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Кроме того, депутат указал на то, что многие позиции Украины были «нерешаемыми» — например, после их предложения о разъединении войск последовало требование к российским войскам покинуть территорию Донбасса. Как отметил Чепа, это возврат к периоду, когда Киев пытался блокировать Минские договоренности.

«Они призывают к тому, чтобы мы отозвали все войска. Если в таком ключе вести переговоры, они будут безрезультативными. У нас жесткая позиция по Донбассу и Крыму. Мое личное мнение: ряд других областей (например, Херсонская, Запорожская) должны определять свое будущее путем референдума. Нельзя говорить за народ Украины, на каком языке они будут разговаривать и какой культуры они будут придерживаться», — подчеркнул Чепа.

Депутат выразил мнение, что в дальнейших переговорах Москвы и Киева не предвидится перспективы, так как посредниками являются НАТО и другие «странные посредники», которые пытаются завести переговорный процесс в тупик или обвинить Россию в том, что она не намерена вести переговоры.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины принятия выдвинутых требований для переговоров о заключении мира. При этом Песков подчеркнул, что это не территориальные уступки.

Ранее, 24 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам.

При этом Киссинджер предрек Западу фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил. По мнению 98-летнего дипломата, военные действия должны быть прекращены как можно скорее. В противном случае это принесет катастрофические последствия Европе.

Также Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

13 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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