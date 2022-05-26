Политолог прокомментировал предложение Киссинджера Киеву идти на уступки

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер — великий человек, который представляет адекватную и здравомыслящую часть западной элиты, считает директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Об этом он заявил в четверг, 26 мая, в беседе с «Известиями».

Ранее, 24 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

При этом Киссинджер предрек Западу фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил. По мнению 98-летнего дипломата, военные действия должны быть прекращены как можно скорее. В противном случае это принесет катастрофические последствия Европе.

Как отметил Мартынов, сейчас в западном мире между собой борются два подхода: представителем одного из них является Киссинджер, а представителем второго — его оппонент в дискуссии финансист Джордж Сорос. По словам политолога, последний отстаивает идею «реставрации глобализма, который трещит по швам и разваливается на глазах».

«Патриарх американской политики Киссинджер, наоборот, представляет точку зрения адекватной и здравомыслящей части западной элиты, которая утверждает что Россия — важная часть Европы, необходимая для того, чтобы европейский континент был сбалансированным. Киссинджер — это великий, авторитетный человек. Этакие «соросята» — они всегда громче, шумнее, нервнее. Сегодняшний нацистский режим на Украине прямо проистекает из того же инкубатора, это те же самые «соросята», которые, будучи всегда в меньшинстве, но обладая супернаглостью, в моменте часто выглядят как большинство», — заключил Мартынов.

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

13 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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