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Украина пригрозила Венгрии воспрепятствовать работе нефтепровода «Дружба»

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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На Украине заявили, что могут повлиять на работу нефтепровода «Дружба», чтобы оказать давление на страны, которые сообщили о неготовности отказываться от российской нефти. На это указала советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль 26 марта, выступая на Киевском форуме по безопасности.

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Чиновница обвинила Венгрию в шантаже Евросоюза, заявив, что та якобы воспользовалась ситуацией на Украине и пытается препятствовать введению нефтяного эмбарго на продукцию из РФ, однако напомнила, что у Киева в руках для давления «есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба».

«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом — Ред.) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента», — цитирует Зеркаль «Газета.Ru».

Заместитель министра сообщила, что властям Украины предстоит решить, действительно ли они хотят говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на том языке, который он понимает и который «он навязывает Европейскому Союзу», или они еще не готовы к этому.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности компании «Укртранснафта». Россия оплачивает транзит.

Ранее, 20 мая, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране следует перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому обеспечивает нефтью Европу и является одним из источников доходов для украинского бюджета. Как указал политик в статье для издания Politico, европейские страны должны солидаризироваться против борьбы с Россией, перекрытие трубопровода «Дружба» означало бы то, что и «дружбы» с Россией больше не будет.

18 мая сообщалось, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. Как сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пять пакетов санкций до этого были приняты очень быстро и единодушно, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Этими причинами стали разногласия по поводу эмбарго на нефть из РФ.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

6 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

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