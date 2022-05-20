Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране следует перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому обеспечивает нефтью Европу и является одним из источников доходов для украинского бюджета. Об этом идет речь в статье Порошенко для издания Politico 20 мая.

«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», — утверждает политик.

Он призвал европейские страны, некоторые из которых заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису, солидаризироваться против борьбы с Россией.

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«В некоторых западных кругах «просто бизнес», к которому Россия неоднократно призывала — главным образом из-за зависимости (Запада) от нефти и газа, — для тех, кто принимает решения (в Европе) превратился в «дружбу», удобную Кремлю», — заявил Порошенко.

Как выразился политик, перекрытие трубопровода «Дружба» означало бы то, что и «дружбы» с Россией больше не будет.

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